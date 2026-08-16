Film gibi hikaye: Aşkları baklavayla başladı. Osmaniye'ye Polonyalı gelin

Mustafa Miraç İslah Antalya'da İngilizce öğretmenliği okuduğu sırada bir yandan da çalıştığını söyleyerek tanışma hikayelerini şu şekilde anlattı:

"Çalıştığım restoranda bir gün Julia restoranımıza geldi. Yemek yediler, tatlı sordular. Tatlı sorunca ben de Türk kültürüne ait baklavayı ikram etmek istedim. Beğendiler, yediler, bir daha istediler. Ben de misafirperverliğimizi göstermek için yarım kilo kadar baklavayı direkt önlerine koydum. Onlar da beğendiler.

“BAKLAVA YEDİKTEN SONRA BAYILDI”

Hepsini yedikten sonra Julia'nın gizli şekeri varmış, kendisi de bilmiyormuş. Bir bayılma olayı yaşandı. Hemen ambulans arandı, hastaneye götürdük. Sabaha kadar başında bekledim, yardımcı olduk. Öyle bir tanışma hikayemiz oldu."