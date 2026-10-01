Fındığın yetişmediği ilçede alternatif ürün. Alucra keleminde hasat başladı

Giresun'un Alucra ilçesinin özellikle Gürbulak köyünde yetiştirilen ve yöreye özgü tadı ile dayanıklılığıyla bilinen Alucra kelemi, tarlalardan toplanarak tüketicilere ulaştırılmaya başlandı.

Haziran ve temmuz aylarında hazırlanan arazilere dikilen fidelerin hasadı, yaklaşık 15 Eylül itibarıyla başlıyor ve aralık ayının sonuna kadar devam ediyor.

Hasat edilen kelem başta Alucra'da cumartesi günleri kurulan ilçe halk pazarında olmak üzere Giresun, Ordu, Samsun ve Sivas'ın yanı sıra Ankara, Bursa ve İstanbul gibi büyükşehirlere de gönderiliyor. Yöresel yemeklerde kullanılan ürün, özellikle turşu yapımında tercih ediliyor.