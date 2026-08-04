Fındık hasadı kabusa dönüşmesin. Uzmanlar uyardı, organik toz ve polenlere karşı tek çare

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, fındığın serilmesi, toplanması ve çuvallara doldurulması sırasında etrafa saçılan tozların alerjik yapıya sahip olduğunu ifade ederek, “Doğu Karadeniz'de fındığın hasat zamanı başladı. Bu mevsimde alerjik nezle ve astımı olan hastalarda alevlenmelerle karşılaşıyoruz. Acil servislere ve hekimlere başvurular artıyor” dedi.

“Fındık genellikle ailecek işletiliyor ve ailenin tüm bireyleri fındık işine katılarak o ortamda bulunuyor” diyen Özlü, "Fındığın toplanması, işlenmesi, patoz işlemi derken ortama çok sayıda organik tozlar yayılıyor. Bu organik tozların çoğu alerjik özelliklere sahiptir. Bu durum alerjik duyarlılığı olan kişileri tetikliyor. Hapşırma, burun tıkanıklığı, geniz akıntısı, öksürük, nefes darlığı gibi şikayetler ortaya çıkıyor. Bu yakınmalar artıyor ve kullanılan ilaçlarda yetersiz kalmaya başlıyor. Gece tıkanmalar ve hırıltılar olabiliyor" ifadelerini kullandı.