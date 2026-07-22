Firari maymun konteyner kentte ortalığı birbirine kattı
22.07.2026 09:51
Son Güncelleme: 22.07.2026 10:19
Hatay'da konteyner kente giren firari maymun, kendisine ekmek vermek isteyen kadını yaraladı. Ekiplerin kovalamacası sonucu yakalanan maymun koruma altına alındı.
Hatay'ın Antakya ilçesi Arpahan Mahallesi'nde bulunan Maya 2 konteyner kente dün akşam sahibi belirsiz bir maymun girdi.
Firari maymun, bir süre konteyner kentte gezdi.
KENDİSİNE EKMEK VERMEK İSTEYEN KADINI YARALADI
Konteyner kentte bir vatandaş, maymuna ekmek vermek istedi.
Maymun, kendisine ekmek vermek isteyen kadını elinden yaraladı.
Maymunu konteyner kentte gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
KORUMA ALTINA ALINDI
Ekipler maymunu kovalamacanın ardından yakaladı.
Yakalanan maymun, ekipler tarafından koruma alındı. Koruma altına alınan maymunun, bakımlarının ardından Mersin'e gönderilecek.
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