Fırat Nehri kenarında 5 bin yıllık miras. Son yıllarda ziyaretçi yağdı
28.04.2026 13:53
AA
Adıyaman'ın Besni ilçesindeki Kızılin Kanyonu, farklı türdeki bitkiler ve çiçekleriyle doğaseverlerin ilgisini çekiyor.
Kaya mezarları ve 5 bin yıllık geçmişiyle dikkat çeken Kızılin Kanyonu, son yıllarda yapılan altyapı çalışmalarıyla yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası oldu.
Kanyonu ziyaret eden doğa fotoğrafçılarından Muhammed Aktürk, "Nemrut Dağı'ndan sonra bence en güzel yer Kızılin Kanyonu. Orada tarih, burada doğa turizmi var. Çok beğendim" dedi.
Yaklaşık 200 hektarlık alana yayılan, irili ufaklı 300'e yakın mağaraya ev sahipliği yapan ve ilçeye yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta bulunan Kızılin Kanyonu, kültür ve doğa turizmi açısından zengin bir potansiyel taşıyor.
Son üç yılda yapılan altyapı çalışmalarıyla turizme açılan Kızılin Kanyonu, ziyaretçilerine hem Fırat Nehri'nde tekne turlarıyla eşsiz manzaralar sunuyor hem de binlerce yıllık mağaralarıyla kültürel bir yolculuk vadediyor.
Bölgeye ilginin her geçen gün arttığını dile getiren Adıyaman Müzesi Müdürü Mehmet Alkan, "Mağaralarda yerleşim izleri milattan önce (MÖ) 3 binli yıllara kadar gidiyor. Bu da burayı sadece bir doğa alanı değil, aynı zamanda bir açık hava arkeoloji parkı haline getiriyor" ifadesini kullandı.
