Fırında mide bulandıran görüntüler. "Şunun içinden çıkan ekmek, simit yenir mi"
30.06.2026 10:42
Son Güncelleme: 30.06.2026 10:53
Hatay'da böceklerin ve sigara izmaritlerinin yerlerde gezdiği bir fırında mide bulandıran görüntüler ortaya çıktı. Zabıta müdürü, “Şunun içinden çıkan ekmek ve simit yenir mi, yenmez. Sorumlu da yok fırın Allah'a emanet." dedi.
Hatay'da Dörtyol Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri hijyen denetimlerini sürdürdü.
Bu kapsamda Özerli Mahallesi'nde unlu mamul ve ekmek üretimi yapan üç işletmede hijyen ve mevzuat kapsamında incelemeler gerçekleştirildi.
Bir işletmenin hijyen kurallarına uygun faaliyet göstermediği tespit edildi. Gerekli idari cezai işlem uygulandı ve eksikliklerin giderilmesi için yasal süre verildi.
Belirlenen süre sonunda eksikliklerin giderilmemesi ve ihlalin tekrar etmesi halinde işletme hakkında mühürleme işlemi uygulanacağı ifade edildi.
"BEN BUGÜN DÜZENLERİM" DEDİ
Dörtyol Belediye Başkanı Bahadır Amaç, halk sağlığını korumak amacıyla denetimlerin aralıksız ve kararlılıkla devam edeceğini söyledi.
Zabıta Müdürü Ali Avan'ın iş yerindeki pisliğe dikkat çekmesi üzerine fırın çalışanının "Ben bugün düzenlerim." sözleriyse tepkiye neden oldu.
"SORUMLU DA YOK, FIRIN ALLAH'A EMANET"
Hijyen şartlarının hiçe sayıldığı işletmedeki kirliliğe tepki gösteren zabıta müdürü Avan, “Şunun içinden çıkan ekmek ve simit yenir mi, yenmez. Sorumlu da yok fırın Allah'a emanet. Buranın durumu çok kötü. Burayı bu hale getirene kadar neredeydiniz. Ekmeğin olduğu yerdeki pisliği nasıl kaldıralım. Sen bunu bugün düzenlesen de biz buraya işlem yapacağız. Bak bunları insanlar yiyor.” dedi.
Avan, "Tutanağını tutalım, işlemini yapalım. Ruhsatta ne yazıyorsa o faaliyeti yapacak. Diğer üretimleri yapmasına izin vermiyoruz. 1 hafta sonra bir daha kontrol ettiğimizde bu şekilde olursa burayı kapatacağız. Ceza yazdıracağız, kapatacağız." uyarısında da bulundu.