Fırında skandal. Zabıta "Bunlar insanı öldürür" dedi, hemen mühürledi

Ali Avan, “Karınca, fare yuvası var ve çuvalı fare parçalamış. Gıda üretiyorsunuz, zemin çöplük gibi. Ekmekler bizim sofralarımıza geliyor. Bu pislik içerisinde gıda üretimi yapan yere ben izin vermiyorum. Palet var ama çuvallar yere temas ediyor. Fare pisliklerinden benim midem bulanıyor şu an. Son kullanma tarihi geçmiş ekşi mayalar var, bunlar insanları öldürür." dedi.

“BEN BU PİSLİĞİ KABUL ETMİYORUM”

Avan, "Biz burayı durduruyoruz. Derin dondurucuda keser var, bunun gıdaya temas etmesi uygun mu. Buradaki işletmeyi kapatıyoruz, ben bu fare pisliğini kabul etmiyorum." tepkisini gösterdi.