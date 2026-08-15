Fırında skandal. Zabıta "Bunlar insanı öldürür" dedi, hemen mühürledi
15.08.2026 09:16
Son Güncelleme: 15.08.2026 09:31
Hatay'da zabıta ekiplerinin bir fırında yaptığı denetimde skandal görüntülerle karşılaşıldı. Farelerin çuvalları parçaladığı, buzların paslı keserle kırıldığı anlaşıldı.
Hatay'da Dörtyol Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, işletmeleri denetlemeye devam etti. Ekiplerin son adresi, Yeşil Mahalle'de faaliyet gösteren bir fırın oldu.
Denetimde işletmenin hijyen kurallarına uymadığı tespit edildi.
İş yerinde bulunan paletlerin altında karınca ve fare yuvası olduğu görüldü. Un çuvallarının fareler tarafından parçalandığı anlaşıldı. Ekipler, iş yerini mühürleyerek fırının faaliyetlerini durdurdu.
Zabıta Müdürü Ali Avan, derin dondurucudan çıkan paslı keseri çalışanlara sordu, iş yeri çalışanları keserin buz kırmak için kullanıldığını itiraf etti.
Fare dışkılarının yer aldığı fırında üretilen ekmeklerin vatandaşların sofrasına geldiğine dikkat çeken Zabıta Müdürü Ali Avan, son kullanma tarihi geçmiş ekşi mayaların kullanımının ölümle sonuçlanabileceğini belirtti.
"BUNLAR İNSANLARI ÖLDÜRÜR"
Ali Avan, “Karınca, fare yuvası var ve çuvalı fare parçalamış. Gıda üretiyorsunuz, zemin çöplük gibi. Ekmekler bizim sofralarımıza geliyor. Bu pislik içerisinde gıda üretimi yapan yere ben izin vermiyorum. Palet var ama çuvallar yere temas ediyor. Fare pisliklerinden benim midem bulanıyor şu an. Son kullanma tarihi geçmiş ekşi mayalar var, bunlar insanları öldürür." dedi.
“BEN BU PİSLİĞİ KABUL ETMİYORUM”
Avan, "Biz burayı durduruyoruz. Derin dondurucuda keser var, bunun gıdaya temas etmesi uygun mu. Buradaki işletmeyi kapatıyoruz, ben bu fare pisliğini kabul etmiyorum." tepkisini gösterdi.