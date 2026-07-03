Fiyatı açıklandı, hasat başladı. Dünyaca ünlü, kilosu 60 TL

Taşçı, maliyetlerin yükseldiğini fiyatın ise beklentilerinin altında kaldığını söyledi. Didem Taşçı, tüm üreticilere kolaylıklar diledi.

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