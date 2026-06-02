Fiyatı altınla yarışıyor. Asırlık ağaçların tepelerinden toplanıyor
02.06.2026 14:21
Aydın'ın önemli tarım ürünlerinden olan çam fıstığı, kilogramda 3 bin 550 liraya yükselen fiyatıyla altınla yarışıyor.
Aydın Ticaret Borsası tarafından 24 Ağustos 2023 tarihinde Avrupa Birliği'ne menşe adı koruması kapsamında başvurusu yapılan Aydın Çam Fıstığı, başvuru sürecini başarıyla tamamladı.
2 Haziran 2025 tarihi itibariyle Resmi Gazete'de yayımlanarak Avrupa Birliği'nde tescil edildi.
Ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayan zeytin, incir gibi tarımsal ürünlerle birlikte Aydın'ın çam fıstığı da uluslararası tanınırlığını artırarak kalitesini tescilledi.
Aydın'ın Koçarlı, Bozdoğan, Söke, karpuzlu, Çine ve Yenipazar ilçelerinde üretilen çam fıstığı son yıllarda değerini artırdı.
Aydın Ticaret Borsası'nda dün açıklanan çam fıstığı iç dökme en az fiyatı 2 bin 500, en çok fiyatı 3 bin 550 TL olarak belirlendi. Çam fıstığının fiyatları üreticileri de memnun ediyor.
