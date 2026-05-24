Fiyatı çok uygun. Dünyaca ünlü sahile 100 metre mesafede
24.05.2026 13:37
Türkiye'nin farklı şehirlerinden ve yurtdışından gelen karavan tatilcilerin ilk tercihi Antalya oldu. Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne 100 metre mesafede bulunan Karavan Park'ta sabah deniz havasıyla güne başlayan tatilciler, gün boyu Konyaaltı'nın keyfini çıkarırken akşam saatlerinde ise karavanlarının önünde sakin ve güvenli bir ortamda vakit geçiriyor.
Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından faaliyete geçirilen ve karavan kullanıcılarının ihtiyaçlarına uygun şekilde donatılan Karavan Park'ta toplam 70 araç aynı anda istifade edebiliyor. Karavan Park'ın 50 araçlık bölümünde haftalık, 20 araçlık bölümünde ise aylık konaklama yapılabiliyor.
BAYRAM TATİLİNDE YOĞUNLUK ARTTI
Karavan Park'ın kontrollü yapısı sayesinde bölgede yaşanan düzensiz park görüntülerinin de önüne geçildiğini ifade eden Ertürk Sarıkaya "Karavanımız sayesinde bütün Türkiye'yi geziyoruz. Özellikle belediyelerin yapmış olduğu böyle yerlerde konaklıyoruz" dedi. Özellikle tesisin temizliği ve düzeninden memnun olduğunu belirten Sema Karabulut ise "Buraya ilk defa geliyoruz. Ankara'dan kaçtık geldik. Bayramda da buradayız. Çok güzel, çok memnun kaldık. Tuvaleti, banyosu, sıcak suyu, mutfağı, her şeyi var" diyerek memnuniyetini dile getirdi.
İlk açıldığı günden buyana Karavan Park'ı tercih ettiklerini belirten ziyaretçilerden Melek Tunçer ise "Kocaeli Gebze'den geliyoruz. İlk açıldığı zamandan beri burayı tercih ediyoruz. Fiyatı da uygun, şartları zorlamıyor" diye konuştu.
