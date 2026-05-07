Fiyatı düşmeye başladı. "Kilosu 40 TL ile 170 TL arasında"
07.05.2026 10:34
Seralardan sonra açık alanda da hasadı başlayan eriğin fiyatı düşmeye başladı. Üreticiler, iriliğine göre meyvenin kilosunun 30-40 TL ile 170 TL arasında satıldığını söyledi.
Türkiye'nin yaş sebze ve meyve üretiminde ilk sıralarda yer alan Mersin'de açıkta erik hasadı yoğunlaştı. Böylece fiyatlar da düşme eğilimine girdi.
Ürünün büyüklüğüne göre 30-40 TL'den başlayarak 170 TL'ye kadar satıldığı öğrenildi.
"10 BİN TL'YE ALICI BULMUŞTU"
Açıkta erik hasadı yapan bahçe sahiplerinden Nadir Büyüktat, "Bahçemizin erik sezonu başladı. Bugünden itibaren devam ediyoruz. Fiyat ortalama 80-100 lira arasında gidiyor. Şikayetçide değiliz." dedi.
Üretici Mehmet Yiğit ise, "Erik, kayısımız var. Hasat güzel gidiyor havalar da iyi gidiyor. Yıl bolluk yılı." diyerek işçi bulmakta zorlandıklarını söyledi.
"FİYATLARIMIZ NORMAL"
Tüccarlardan Mustafa Özay da "Mut ilçemizde erik hasadı tam gaz devam etmektedir. Bu sene yağmurun bol olmasıyla ve havanın yumuşak gitmesiyle gerçekten çok kaliteli eriklerimiz vardır. Fiyatlarımız normaldir. Üreticinin yüzünü güldürmekte. Tabanı 30-40 TL, üstü ise 170 TL' dir." diyerek bilgi verdi.