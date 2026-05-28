Fiyatından önce tadına bakılıyor, 1 ay içinde tükeniyor
28.05.2026 14:35
Antalya’nın Kumluca ilçesinde yetiştirilen çekirdek karpuzunun hasadı başladı.
KİLOSU 60 TL
Kumluca İlçesine bağlı Karacaören Mahallesi'nde dar bir alanda üretilen çekirdek karpuzda beklenen hasat için kollar sıvandı. Alakır Çayı havzasında dar bir alanda üretilen karpuzlar sabahın erken saatlerinde seralardan toplanıyor ve ilçe merkezinde satışa sunuluyor.
Şubat ayında toprakla buluşan karpuz fidanları 3 ay içinde oluşup hasat edilecek hale geliyor. Çekirdek karpuz, kilosu 60 TL'den satılıyor.
Yaklaşık 20 yıl önce mahallede ilk defa kış mevsiminde karpuz yetiştirmeyi deneyen Halil Çatal, "Hasat 20 Mayıs'ta başlar, 20 Haziran'da biter. Çok kısa bir periyodda bulunur. Ama tat ve şeker oranı yüksek olduğu için halkımızın tercih ettiği bir karpuzdur" dedi.
"DÖNÜMDEN 4 TON KARPUZ HASAT EDİYORUZ"
Karpuzların sadece ilçe halkına yettiğini ve dışarıya satılmadığını belirten Çatal, "Fazla bir rekolte yok. Dışarı satmıyoruz. Karacaören karpuzunu gören fiyatına bakmaz, tadına bakar. Dönümden 4 ton karpuz hasat ediyoruz. Tatlı olsun, az olsun diyoruz" şeklinde konuştu.
