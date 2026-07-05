Fiyatlar 15 - 60 TL bandına düştü, üreticiler tedirgin

Çay Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin Dündar ise bu yıl rekoltenin yüksek olduğunu ancak üreticinin kazanç sağlayamadığını ifade etti.

Dündar, “Kiraz rekoltesi bu sene bol. Üretici kar edemiyor. Girdiler pahalı, işçilik pahalı fakat tüccar kirazı ucuza alıyor. Bizler tüccarın alım fiyatlarına karışamayız. Yetkimiz yok. Üreticilerimizin sıkıntılarını ancak dile getirebiliyoruz." diye konuştu.