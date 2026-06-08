Fiyatlar aşağı düştü, bereketli hasat sürüyor. 500 dönüm alana ekili

Erzin ilçesi Aşağı Kurnaz Mahallesi'nde yetiştirilen karpuzların hasadına başlandı. Kış ve ilkbaharda yaşanan aşırı yağışların verimi etkilediği karpuzda çiftçi hasattan memnun.

Son süreçte hasadın hızlanmasıyla birlikte fiyatların aşağı düşmeye başladığını belirten çiftçi Mahmut Tekin, "Tonaj olarak sıkıntımız yok ama dolu hasarı var ve o bizi etkiledi. Fiyatlar aşağı düştü, buna şükür. Kırımımız devam ediyor, bundan sonra da 500 dönüm alanda ekili olan çekirdeksiz siyah incinin kırımına başlayacağız. Araçlar yükleniyor ve depolara gidiyor. Allah’ımın bu gününe şükür" dedi.