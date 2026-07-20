Fiyatlar belli oldu. Kilosu 2 bin 200 liraya kadar çıkıyor

Adıyaman Arı Yetiştiricileri Birliği tarafından 1 kilogram süzme çiçek balı bin 250 TL, 1 kilogram petekli çiçek balı bin 500 TL ve 1 kilogram karakovan çiçek balı ise 2 bin 200 TL belirlendi.

Başkan Yiğit, belirlenen fiyatların referans niteliğinde olduğunu ve Adıyaman Arı Yetiştiricileri Birliği'ne kayıtlı üreticileri kapsadığını belirterek, "Belirlediğimiz bal fiyatlarının hem üreticilerimize hem de tüketicilerimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.