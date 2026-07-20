Fiyatlar belli oldu. Kilosu 2 bin 200 liraya kadar çıkıyor
20.07.2026 13:49
Doğal yaylaları ve zengin bitki örtüsü sayesinde Türkiye'nin önemli arıcılık merkezlerinden biri olan Adıyaman'da 2026 yılı bal fiyatları açıklandı.
Adıyaman Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Yaşar Yiğit, Birlik yönetimi ile üreticiler arasında yapılan istişareler sonucunda belirlenen tavsiye niteliğindeki bal fiyatlarını açıkladı.
Adıyaman'ın Türkiye'nin önemli arıcılık merkezlerinden biri olduğunu belirten Yiğit, bölgede üretilen bal ve diğer arı ürünlerinin ülke ekonomisine önemli katkı sağladığını ifade etti.
ARILAR SADECE BAL ÜRETMİYOR, TARIMSAL VERİMLİLİĞİ DE ARTIRIYOR
Yaylalardaki çeşitli bitki ve çiçeklerden arıların topladığı nektarın yüksek kaliteli bal üretimine olanak tanıdığını vurgulayan Yiğit, arıların yalnızca bal üretmediğini, meyve ve sebzelerde gerçekleştirdikleri tozlaşma sayesinde tarımsal verimliliği de artırdığını söyledi.
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ARICILIĞI OLUMSUZ ETKİLİYOR
6 Şubat depremleri sonrası üreticilerin arıcılıktan vazgeçmediğini dile getiren Yiğit, devlet desteğiyle kentte koloni sayısı, arıcı sayısı ve üretim faaliyetlerinin her geçen yıl arttığını belirttti.
Bölgede çok sayıda ailenin geçimini arıcılıkla sağladığını ifade eden Yiğit, son yıllarda küresel ısınma ve iklim değişikliğinin arıcılığı olumsuz etkilediğine dikkat çekerken; bilinçsizce kullanılan zirai ilaçlar, ilkbahardaki soğuk hava ve yağışların da bal veriminde düşüşe neden olduğunu söyledi.
Adıyaman Arı Yetiştiricileri Birliği tarafından 1 kilogram süzme çiçek balı bin 250 TL, 1 kilogram petekli çiçek balı bin 500 TL ve 1 kilogram karakovan çiçek balı ise 2 bin 200 TL belirlendi.
Başkan Yiğit, belirlenen fiyatların referans niteliğinde olduğunu ve Adıyaman Arı Yetiştiricileri Birliği'ne kayıtlı üreticileri kapsadığını belirterek, "Belirlediğimiz bal fiyatlarının hem üreticilerimize hem de tüketicilerimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.