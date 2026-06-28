Fiyatlar geçen yıla göre düştü. Kırmızı Altın'da hasat

Kiraz yetiştiriciliğinin yıl boyunca emek istediğini anlatan Lafçı, "Kirazın bakımı kışın budamayla başlıyor, ardından gübreleme ve ilaçlama geliyor. Bakımı diğer meyvelere göre biraz daha kolay olsa da hasadı en zor ürünlerden biri. Hasat döneminde kalabalık işçi grubuna ihtiyaç duyuyoruz. Dışarıdan yevmiyeli çalışanlar geliyor" diye konuştu.

İlaçlamanın yalnızca kaliteyi korumaya yönelik yapıldığını ifade eden Lafçı, "İç kurdu dediğimiz zararlıya karşı ilaçlama yapıyoruz. Bu uygulama hem meyvenin kalitesini hem de raf ömrünü koruyor. Bunun dışında yoğun bir ilaç kullanımına ihtiyaç duymuyoruz." ifadelerini kullandı.

Üreticilerden Muharrem Kapel ise sezonun oldukça verimli geçtiğini belirterek, "2026 yılında en güzel verimi aldık. Allah bin bereket versin. Kirazlarımızın kalitesi çok iyi. Tarımsal sulama göletleri sayesinde bu başarıya ulaştık." dedi. Destek veren kurum ve yetkililere teşekkür eden Kapel, köyde bulunan üç sulama göletinin üretim açısından büyük önem taşıdığını söyledi.