Fiyatlar geriledi, gözler alım fiyatında. 202 liradan işlem görüyor

Hasat dönemi yaklaşırken serbest piyasada fiyatların bilinçli olarak aşağı yönlü seyrettiğini ifade eden Şahin, "Her yıl yeni sezon öncesinde serbest piyasada benzer bir tablo yaşanıyor. Ancak piyasanın yönünü belirleyecek asıl unsur açıklanacak alım fiyatı olacaktır. Geçen yıl 200 lira olarak açıklanan fiyatın, bu yıl enflasyon ve artan üretim maliyetleri dikkate alınarak belirleneceğini düşünüyoruz. Bu nedenle alım fiyatının 250-260 liranın altında kalmasını beklemiyoruz. Serbest piyasa da buna göre şekillenecektir" dedi.