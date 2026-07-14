Fiyatların 30-40 TL civarında olması bekleniyor. Medetli kavununda hasat zamanı
14.07.2026 10:43
Aromasıyla ünlenen ve çevre iller başta olmak üzere Türkiye'nin birçok noktasına ulaştırılan Bilecik'te yetişen Medetli kavununun hasadı başladı.
Bilecik'te kavun üretimi ağırlıklı olarak yetişen Bilecik'in Osmaneli ilçesi Sakarya Havzası'nda yer alan Medetli köyünde yetiştirilen kavunun hasadı başladı.
Piyasada en çok tutulan ve Medetli üreticilerinin ektiği “Konak” cinsi kavunu İstanbul başta olmak üzere çevre illere satılıyor.
Köye gelen tüccarlar, çiftçilerden aldıkları kavunları hallere ulaştırıyor. Osmaneli ve Söğüt ilçelerinde 7 bin dekar alanda geçen yıl 19 bin ton olan toplam kavun rekoltesinin bu sene 21 bin tona yükselmesi bekleniyor.
Medetli köyünde kavun üreticiliği yapan Gürcan İlhan, Medetli kavunun hasadına başladıklarını anlatarak, “Doğduğumuzdan beri bu işin içerisindeyiz. Zamana göre değişiyor. Önceden salma sulama yapıyorduk, arazi az oluyordu. 10 dönüm yapıyorsak şimdi damlama sulama sisteminin kolaylığı var. 30 dönüm, 40 dönüm karpuzla birlikte daha çok üretiyoruz” dedi.
Fiyatların geçen sene 15 TL bandında olduğunu söyleyen İlhan, "Bu sene inşallah 30-40 TL civarında olmasını bekliyoruz. Şu anda daha tam olarak başlamadığı için fiyatlar için bir şey diyemiyoruz" dedi.
"AROMASI VE KOKUSU ÇOK GÜZEL"
Kavunun toplandıktan sonra halden aracılar tarafından çevre illere gönderildiğini anlatan İlhan, "Bu kavunumuz Adapazarı ağırlıklı olmak üzere İzmit, İstanbul, Bursa, Eskişehir gibi illerin hepsine gönderiyoruz. Aroması çok güzel, kokusu güzel, dayanıklılığı güzel. Gittiği yerde mesela üç beş gün, bir hafta satıcı için bekletmesi kolay" ifadelerini kullandı.