Fiyatların 30-40 TL civarında olması bekleniyor. Medetli kavununda hasat zamanı

Medetli köyünde kavun üreticiliği yapan Gürcan İlhan, Medetli kavunun hasadına başladıklarını anlatarak, “Doğduğumuzdan beri bu işin içerisindeyiz. Zamana göre değişiyor. Önceden salma sulama yapıyorduk, arazi az oluyordu. 10 dönüm yapıyorsak şimdi damlama sulama sisteminin kolaylığı var. 30 dönüm, 40 dönüm karpuzla birlikte daha çok üretiyoruz” dedi.

Fiyatların geçen sene 15 TL bandında olduğunu söyleyen İlhan, "Bu sene inşallah 30-40 TL civarında olmasını bekliyoruz. Şu anda daha tam olarak başlamadığı için fiyatlar için bir şey diyemiyoruz" dedi.