Fransızlar iki yıldır takip ediyordu. Dev balık Türk iş insanının oltasına takıldı
16.08.2026 11:16
Denizlili iş insanı Halil Alptuğ Önal'ın oltasına, Ege Denizi'nde Fransızlar tarafından 2 yıldır takip edilen mavi yüzgeçli bir orkinos takıldı.
20 yıldır dünyanın farklı birçok bölgesinde sportif balık avcılığı yapan Denizlili iş insanı Halil Alptuğ Önal, geçtiğimiz hafta Seferihisar'ın Teos açıklarında sıra dışı bir ev yakaladı. Oltasına takılan yaklaşık 133 santimetrelik mavi yüzgeçli orkinosun tekneye almaya çalışan Önal ve ekibi, balığın yüzgecine takılı bir takip cihazı olduğunu fark edince büyük şaşkınlık yaşadı.
Bilimsel bir çalışmanın parçası olan balığı bırakmaya karar veren ekip, yaşanan mücadele sırasında oksijensiz kalan ve kaslarında aşırı miktarda laktik asit biriken balığın rahat bir şekilde nefes alabilmesi için bir süre düşük hızla ilerleyerek yüzdürdü.
Oltayı çıkartarak balığı özgür bırakan Halil Alptuğ Önal, takılı GPRS cihazı bilgilerini Tarım ve Orman Bakanlığıyla paylaştığında, yakaladığı mavi yüzgeçli orkinosun Batı Akdeniz'de Fransız bilim insanları tarafından yürütülen proje kapsamında 2024 yılından bu yana takip edildiğini öğrendi.
Senelerdir yakala-bırak yaptığı avlarında ilk kez böylesine güzel bir sürprizle karşılaşan Halil Alptuğ Önal, “Bu balığa bu anıyı yaşattığı için de teşekkür ediyoruz. Kaç senedir yapıyorum böyle bir şey denk gelmedi. Şu an daha önceden takip cihazı takılmış bir balık yakaladık. Balık akademik araştırmalar için takip ediliyor ve zaten yasal sınırın çok az üstünde. İstesek de biz bunu vicdani olarak alamazdık.” dedi ve şöyle devam etti:
“Daha dinç hale gelince, kancayı çıkartıp onu bıraktık. Bu balıklarımızın bu şekilde yaşatılması ve türünün korunması için kotalarının belirlenmesi kritik önem arz ediyor. Bu yüzden de belki de bu çorbada bir tuzumuz olur. Bu arkadaşın yaşamı hepimize, çocuklarımıza ve torunlarımıza bol bol bluefin (mavi yüzgeçli orkinos) olarak döner. Koçum; büyü büyü, kocaman ol, bol bol yavrula. Sonrasında nasip olur tekrar görüşürüz. Hadi bay bay. İnşallah güzel sağlıklı nesillere gidecek. Evet, kuyruk da vurmaya başladı artık. Hadi paşam, aslanım benim. Seni gidi yakışıklı kovboy.”
İlk kez karşılaştığı manzaranın ardından balığın peşine düşen Halil Alptuğ Önal, "Son avımızda İzmir Sığacık Körfezi'nde, Batı Akdeniz bölgesinde araştırmalar için işaretlenmiş bir mavi yüzgeçli orkinos yakaladık. 133 santimetre boyundaki bu orkinosun akademik ölçümlerini yapıp, sağlıklı bir şekilde geri salımını gerçekleştirdik. Bu verileri Tarım ve Orman Bakanlığımız ile uluslararası orkinos koruma Dernekleriyle de paylaştık." diye konuştu.