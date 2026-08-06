Freni boşalan tır kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı. 1 ölü, 9 yaralı
06.08.2026 16:47
Son Güncelleme: 06.08.2026 16:48
Konya'da freni boşaldığı iddia edilen tır, karşı şeride geçerek kırmızı ışıkta bekleyen 4 araca çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.
Konya'nın Kadınhanı ilçesinde freni boşaldığı öne sürülen tır, karşı yöne geçerek kırmızı ışıkta bekleyen 4 araca çarptı.
Kaza, saat 15.00 sıralarında Konya-Afyonkarahisar kara yolu Kadınhanı ilçesi girişinde meydana geldi.
Konya yönüne giden, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen bir tırın, Kadınhanı girişindeki trafik ışıklarına yaklaştığı sırada iddiaya göre freni boşaldı.
Kontrolün kaybolduğu tır, karşı yöne geçerek trafik ışıklarında bekleyen 3 araca ve 1 farklı tıra çarptı.
Kazada Baki Türk, hayatını kaybetti, 9 kişi de yaraladı.
ARAÇLARDA SIKIŞANLARI İTFAİYE ÇIKARDI
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan yaralıları çıkardı.
Yaralılar, ambulanslarla Kadınhanı Devlet Hastanesi’ne götürüldü.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.