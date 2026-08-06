Freni boşalan tır kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı. 1 ölü, 9 yaralı

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde freni boşaldığı öne sürülen tır, karşı yöne geçerek kırmızı ışıkta bekleyen 4 araca çarptı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Konya-Afyonkarahisar kara yolu Kadınhanı ilçesi girişinde meydana geldi.

Konya yönüne giden, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen bir tırın, Kadınhanı girişindeki trafik ışıklarına yaklaştığı sırada iddiaya göre freni boşaldı.