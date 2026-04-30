Galata Kulesi'nden bile yaşlı. 2 bin yıllık yapı yeniden ayağa kaldırıldı
30.04.2026 10:31
DHA
Edirne'de geçmişi yaklaşık 2 bin yıl öncesine dayanan ve Osmanlı Dönemi’nde saat kulesi olarak kullanılan Makedon Kulesi'nde restorasyon çalışmaları sona erdi.
Osmanlı İmparatorluğu'na 88 yıl başkentlik yapan Edirne'nin simgelerinden, Roma İmparatoru Hadrianus tarafından yaptırılan ve Osmanlı'da saat kulesi olarak kullanılan 48 metre yükseklikteki Makedon Kulesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2021 yılının Aralık ayında restorasyona alındı.
Restorasyonla eş zamanlı olarak kulenin çevresinde arkeolojik kazı çalışmaları yapıldı. Bahçesinde Roma ve Bizans dönemine ait tarihi yapılar da bulunan alan bir yandan arkeopark olarak düzenlenirken, tarihi yapı ise müze haline getirildi.
Kulenin, kentin en önemli mihenk taşlarından biri olduğunu söyleyen Edirne Valisi Yunus Sezer, geçmişi Galata Kulesi’nden daha eskiye dayanan tarihi sur gözetleme kulesinde, yaklaşık dört yıldır sürdürülen restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldığını aktardı.
Milattan sonra 137 yılında inşa edilen kulenin; Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait izlerin yanı sıra Cumhuriyet döneminin mimari katmanlarını da bünyesinde barındırdığı belirtildi.
Çalışmalar tamamlandığında kule ve çevresi, yalnızca birer ziyaret noktası değil, aynı zamanda çeşitli kültürel aktivitelerin gerçekleştirilebileceği bir sosyal alan ve gezi güzergahı olarak hizmet verecek.
Restorasyonun Mayıs ayı içerisinde tamamlanması planlanırken, yapının Edirne Bienali ile eş zamanlı olarak ziyarete açılması hedefleniyor.
Kulenin hem müze hem de seyir terası olarak kullanılacağını belirten Sezer, "Edirne’miz açısından çok önemli bir eser. Aynı zamanda tarihe de ışık tutacak. En üst katta da seyir alanı oluşturulacak. Belki kafe olarak da kullanılabilecek bir alan oluşturmayı düşünüyoruz" şeklinde konuştu.
