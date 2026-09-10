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Garajda hava kompresörü yangın çıkarttı. 3 kişi dumandan etkilendi

10.09.2026 11:54

İHA

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Bolu'da bir apartmanın garajında fişe takılan hava kompresörünün neden olduğu yangında otomobil ve bina zarar gördü. Dumandan 3 kişi etkilendi.

Garajda hava kompresörü yangın çıkarttı. 3 kişi dumandan etkilendi
IHA

Yangın, saat 10.15 sıralarında Sümer Mahallesi Sema Sokak üzerindeki 4 katlı bir apartmanda meydana geldi. S.T. isimli vatandaş aracının lastiğini şişirmek amacıyla apartmanın garajındaki hava kompresörünü fişe taktı.

Garajda hava kompresörü yangın çıkarttı. 3 kişi dumandan etkilendi 1
IHA

Bir süre sonra kompresörün bağlı olduğu prizden çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu.  Kısa sürede büyüyen alevler tüm garajı sardı.

Garajda hava kompresörü yangın çıkarttı. 3 kişi dumandan etkilendi 2
IHA

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler gelene kadar otomobilini yanan garajdan uzaklaştırmak isteyen S.T. başarılı olamadı ve alevlerin sıçradığı aracın sağ kısmı da yanmaya başladı. 

 

İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. 

Garajda hava kompresörü yangın çıkarttı. 3 kişi dumandan etkilendi 3
IHA

Otomobilde ve apartmanda maddi hasar meydana geldi. Dumandan etkilenen 2 kişi ve aracını kurtarmak isterken vücudunda yanıklar oluşan S.T.’nin tedavisi ise sağlık ekiplerince olay yerindeki ambulanslarda yapıldı.

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