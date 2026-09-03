Gaziantep'de 500 kilo ciğer ve et ürünü imha edildi, işletme mühürlendi
03.09.2026 10:31
Gaziantep'in Şahinbey ilçseinde zabıta ekiplerinin denetimlerinde, uygunsuz koşullarda ciğer kavurma imalatı yaptığı belirlenen işletme mühürlendi. Ele geçirilen 500 kilo et ürünü imha edildi.
Şahinbey Belediyesi Zabıta ekipleri, ilçe genelinde gıda güvenliğine yönelik denetimlerini sürdürdü.
Ekiplerin yaptığı incelemelerde, bir işletmenin üretim şartlarına uygun olmayan ortamda ciğer kavurma imalatı yaptığını tespit edildi.
Ekiplerin incelemelerinin ardından, işletmede bulunan yaklaşık 500 kilogram ciğer ve et ürününe el konuldu. Sağlıksız koşullarda üretildiği ve halk sağlığını doğrudan tehdit ettiği belirlenen ürünler imha edilirken, işletme mühürlendi.
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, gıda üretimi ve satışı yapan işletmelere yönelik denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini belirterek, “Denetimlerimizde karşılaştığımız manzaralar, gıda güvenliği konusundaki hassasiyetimizin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. Zabıta ekiplerimizin gerçekleştirdiği denetimlerde, üretim şartlarına uygun olmayan ortamda ciğer kavurma imalatı yaptığı tespit edilen iş yerinde yaklaşık 500 kilogram ciğer ve et ürününü imha ettik. İş yerini mühürleyerek faaliyetten menettik. Halkımızın sağlığını tehdit eden hiçbir uygulamaya taviz yok. Denetimlerimizi kararlılıkla ve aralıksız sürdüreceğiz” dedi.
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