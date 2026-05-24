Gaziantep'in tescilli lezzeti, fiyatı 180 TL. Turistler kuyruğa giriyor, kapış kapış satıyor
24.05.2026 10:18
Gaziantep'in tescilli lezzetlerinden lahmacun, kentte 180 TL'den satışa sunuluyor. Yıllardır geleneksel yöntemlerle hazırlanan Antep lahmacunu, ince mayalı hamuru, yüksek et oranı ve doğal malzemeleriyle dikkat çekiyor.
TURİSTLERDEN YOĞUN İLGİ
Türkiye'nin farklı şehirlerinde de yapılan lahmacunun orijinalinin Gaziantep'e ait olduğunu söyleyen usta 50 yaşındaki Turgay Çelik, tescilli Antep lahmacununun özellikle yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi gördüğünü kaydetti.
Lahmacun ustaları, ürünün hazırlanışında domates, maydanoz, kapya biber, yeşil biber ve az miktarda sarımsak kullanıldığını belirtirken, tüm malzemelerin özenle hazırlandığını ifade etti.