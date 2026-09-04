Gaziantep'te el freni çekilmeyen su tankeri 3 araca çarptı

Tankerin hareket ettiğini fark eden sürücü İ.K., araca müdahale etmeye çalışsa da su dolu tanker duramayarak önce F.H.'ye ait park halindeki araca, ardından S.K. yönetimindeki araca çarptı. Çarpmanın etkisi ile sürüklenen araç yol kenarında bulunan A.T.'ye ait motosiklete de çarparak durabildi.