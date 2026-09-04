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Gaziantep'te el freni çekilmeyen su tankeri 3 araca çarptı

04.09.2026 11:51

İHA

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Gaziantep İslahiye'de el freni çekilmeyen belediyeye ait su tankeri kontrolden çıkarak park ve seyir halindeki 3 araca çarparak durabildi.

Gaziantep'te el freni çekilmeyen su tankeri 3 araca çarptı
IHA

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iddiaya göre el freni çekilmeyen belediyeye ait su tankeri kontrolden çıkarak park ve seyir halindeki 3 araca çarparak durabildi. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

 

Gaziantep'te el freni çekilmeyen su tankeri 3 araca çarptı 1
IHA

Kaza, İslahiye ilçe merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, İslahiye Belediyesi'ne ait 27 SH 810 plakalı su tankerini yol kenarına park eden sürücüsü İ.K., markete gitmek amacıyla aracından indi. Bu sırada sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu öne sürülen tanker, hareket etmeye başladı.

Gaziantep'te el freni çekilmeyen su tankeri 3 araca çarptı 2
IHA

Tankerin hareket ettiğini fark eden sürücü İ.K., araca müdahale etmeye çalışsa da su dolu tanker duramayarak önce F.H.'ye ait park halindeki araca, ardından S.K. yönetimindeki araca çarptı. Çarpmanın etkisi ile sürüklenen araç yol kenarında bulunan A.T.'ye ait motosiklete de çarparak durabildi.

 

Gaziantep'te el freni çekilmeyen su tankeri 3 araca çarptı 3
IHA

Araç ve yaya yoğunluğunun olduğu yolda meydana gelen kazada yaralanma yaşanmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. 

 

İhbar üzerine bölgeye trafik ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerinde güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

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