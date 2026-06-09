Gaziantep'te tekstil fabrikasında yangın

09.06.2026 11:30

AA

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Gaziantep'te bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Alevlerin sardığı fabrikada yangına müdahale sürüyor.

Gaziantep'te tekstil fabrikasında yangın
Anadolu Ajansı

Gaziantep'te bir tekstil fabrikasında yangın çıktı.

 

Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Gaziantep'te tekstil fabrikasında yangın 1
Anadolu Ajansı

5'inci OSB'de bulunan bir tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. 

Gaziantep'te tekstil fabrikasında yangın 2
Anadolu Ajansı

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangının kontrol altına alınarak söndürülmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

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