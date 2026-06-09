Gaziantep'te tekstil fabrikasında yangın
09.06.2026 11:30
Gaziantep'te bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Alevlerin sardığı fabrikada yangına müdahale sürüyor.
Anadolu Ajansı
Gaziantep'te bir tekstil fabrikasında yangın çıktı.
Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.
Anadolu Ajansı
5'inci OSB'de bulunan bir tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Anadolu Ajansı
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangının kontrol altına alınarak söndürülmesi için çalışmalarını sürdürüyor.