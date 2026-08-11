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Gaziantep'te tekstil fabrikasında yangın

11.08.2026 10:14

Son Güncelleme: 11.08.2026 10:21

AA

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Gaziantep'te bir tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Gaziantep'te tekstil fabrikasında yangın
Anadolu Ajansı

Gaziantep'te bir tekstil fabrikasında yangın çıktı.

 

3. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) tekstil fabrikasında başlayan yangının sebebi henüz bilinmiyor.

Gaziantep'te tekstil fabrikasında yangın 1
IHA

Alevleri gören işçiler, durumu 112 Çağrı Merkezine bildirdi.

 

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Gaziantep'te tekstil fabrikasında yangın 2
Anadolu Ajansı

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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