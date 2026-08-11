Gaziantep'te tekstil fabrikasında yangın
11.08.2026 10:14
Son Güncelleme: 11.08.2026 10:21
Gaziantep'te bir tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.
Anadolu Ajansı
Gaziantep'te bir tekstil fabrikasında yangın çıktı.
3. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) tekstil fabrikasında başlayan yangının sebebi henüz bilinmiyor.
IHA
Alevleri gören işçiler, durumu 112 Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Anadolu Ajansı
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.