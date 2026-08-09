Gaziosmanpaşa'da dehşet anları. Sokakta oynayan çocuklara saldırdı
09.08.2026 13:42
İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde bir kişi, sokakta oynayan üç çocuğu itekleyip yere düşürdü. Çocuklardan birinin yerdeyken boynunun saldırgan tarafından sıkıldığı da öne sürüldü.
İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesi Merkez Mahallesi'nde 30 Temmuz Perşembe günü saat 19.30 sıralarında korku dolu anlar yaşandı.
İddiaya göre kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, sokakta oynayan üç çocuğun yanına giderek çocukları itekledi. Çocuklar yere düşerken, şüphelinin çocuklardan birinin boynunu sıktığı öne sürüldü.
Olay sırasında çevrede bulunan başka bir çocuk da yaşananlara tanık oldu.
Çocuklara yönelik şiddeti gören çevredeki iş yerinde çalışan bir kişi, şüpheliye müdahale etmek istedi ancak başka bir kişinin araya girmesiyle engellendi.
Saldırgan, bir süre sonra çocukları bırakarak olay yerinden uzaklaştı. Yaşananlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla görüntülendi.
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