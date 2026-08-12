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Gebze'de büyük yangın. Dumanlar gökyüzünü sardı, iki kişi yaralandı

12.08.2026 10:46

Son Güncelleme: 12.08.2026 11:08

DHA, AA

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Gebze'de bir kimya fabrikasında çıkan yangında iki işçi yaralandı.

Gebze'de büyük yangın. Dumanlar gökyüzünü sardı, iki kişi yaralandı
DHA

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kimya fabrikasında yangın çıktı.

 

Balçık Mahallesi Kumtepe mevkisinde çeşitli kimyevi ürünler imal edilen fabrikada çıkan yangın saat 09.00 sıralarında başladı.

DUMANLAR GÖKYÜZÜNÜ SARDI 1
DHA

DUMANLAR GÖKYÜZÜNÜ SARDI

Zaman zaman patlamaların da olduğu yangın nedeniyle bölgede yoğun duman oluştu.

 

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

İKİ İŞÇİ YARALANDI 2
DHA

İKİ İŞÇİ YARALANDI

Yangında yaralanan iki işçi, sağlık personelince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

 

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alınan yangın nedeniyle fabrikada hasar oluştu.

Gebze'de büyük yangın. Dumanlar gökyüzünü sardı, iki kişi yaralandı 3
Anadolu Ajansı

Ekiplerin bölgedeki söndürme ve soğutma faaliyeti sürüyor.

 

Yangında iki atın da öldüğü öğrenildi.

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