Geç kaldıkları için sınava giremediler. "Şaka mı"

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), saat 10.15'te başladı ve 165 dakika sürdü.

Son dakikalarda koşarak binalara yönelen adaylar, güvenlik kontrollerinden geçtikten sonra salonlara alındı.