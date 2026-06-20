Geç kaldıkları için sınava giremediler. "Şaka mı"
20.06.2026 15:32
Samsun'da iki kız öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) yetişemedi. Gençler, duruma “Şaka mı?” diyerek tepki gösterdi.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), saat 10.15'te başladı ve 165 dakika sürdü.
Son dakikalarda koşarak binalara yönelen adaylar, güvenlik kontrollerinden geçtikten sonra salonlara alındı.
Son anda yetişmeye çalışan iki kız öğrenci ise geç kaldıkları için sınava giremedi.
Görevliler tarafından bilgilendirilen öğrenciler, sınav kuralları gereği içeri alınmadı.
TYT oturumunda adaylar, 165 dakika boyunca soruları cevapladı.
YKS kapsamında ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ise 21 Haziran Pazar günü (Yarın) saat 10.15’te gerçekleştirilecek ve adaylara 180 dakika süre verilecek.
Aynı gün yapılacak Yabancı Dil Testi (YDT) de saat 15.45’te başlayacak, adaylar 120 dakika boyunca soruları yanıtlayacak.