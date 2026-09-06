NTV

Gece gündüz denizde bolluk. Bereketli sezon yaşanıyor

06.09.2026 14:29

İHA

Google'da NTV'yi tercih et

Kırklareli’nin Kıyıköy beldesinde palamut bolluğu balıkçıların yüzünü güldürürken, balıkçılar bereketli sezonu değerlendirmek için gece gündüz denizde mesai yapıyor.

Gece gündüz denizde bolluk. Bereketli sezon yaşanıyor
IHA

Kırklareli’nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde balıkçılar, palamut sezonunda yaşanan bolluğu değerlendirmek için gece gündüz denizde mesai yapıyor.

Gece gündüz denizde bolluk. Bereketli sezon yaşanıyor 1
IHA

Kıyıköy’de sezonun başlamasıyla birlikte denize açılan balıkçılar, sabahın erken saatlerinden itibaren çapariyle avlanırken, öğleden sonra uzatma ağlarıyla palamut avına devam ediyor

 

Gece gündüz denizde bolluk. Bereketli sezon yaşanıyor 2
IHA

Günün büyük bölümünü denizde geçiren balıkçılar, avladıkları palamutları satışa sunmak için çalışmalarını gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdürüyor.

Gece gündüz denizde bolluk. Bereketli sezon yaşanıyor 3
IHA

Denizdeki palamut bolluğunun balıkçıların yüzünü güldürdüğü Kıyıköy’de, bereketli sezonun devam etmesi bekleniyor.

 

Balıkçılar, palamut avındaki bolluktan memnun olduklarını belirterek, sezonun bereketli geçmesini umut ettiklerini ifade etti.

YASAL UYARI

KIRKLARELI Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. KIRKLARELI Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.