Gece gündüz denizde bolluk. Bereketli sezon yaşanıyor

Balıkçılar, palamut avındaki bolluktan memnun olduklarını belirterek, sezonun bereketli geçmesini umut ettiklerini ifade etti.

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