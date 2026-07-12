Gece gündüz hummalı çalışma. Hasat başladı, üreticinin yüzü güldü

Çiftçiler Memnun Çiftçi Hüseyin Günaydın, ''Geçen seneler çok kurak geçmişti, emeğimizin karşılığını tam olarak alamıyorduk. Ancak bu yıl yağışlar tam zamanında ve yeterli miktarda düştü. Hem arpada hem buğdayda aldığımız verim bizleri fazlasıyla mutlu etti'' dedi.

Hasat döneminin başlamasıyla birlikte ilçedeki tarlalarda hummalı bir çalışma yürütülüyor. Biçerdöverlerin tarlalara girmesiyle toplanan tonlarca arpa ve buğday, kamyon ve traktörlerle taşınarak çuvallara dolduruluyor. Rekoltenin yüksek olması, ilçedeki tarımsal ekonomiye de can suyu oldu.