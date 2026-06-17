Geçen ay dolu vurmuştu. Diyarbakır karpuzunda hasat gecikecek
17.06.2026 13:10
Son Güncelleme: 17.06.2026 13:15
Diyarbakır'ın tadı ve büyüklüğüyle ün salan karpuzunda hasat, geçen ay sonunda etkili olan dolu yağışı nedeniyle gecikmeli olarak 20 Temmuz'da başlayacak.
Diyarbakır'da 31 Mayıs'ta etkili olan dolu yağışı, karpuz tarlalarında büyük hasara yol açtı. Üreticiler, ziraat mühendislerinin desteğiyle uyguladıkları yoğun ilaçlama ve bakım sayesinde zarar gören mahsulü yeniden canlandırırken; normalde 1 Temmuz'da yapılması planlanan hasat dönemi 20 Temmuz'a ertelendi.
180 dönümlük arazide üreticilik yapan Gökhan Menteşe, bu yılki önceliklerinin yüksek tonajdan çok kaliteli ürün elde etmek olduğunu söyledi.
"MAHSULÜMÜZ ŞU AN ÇOK İYİ"
Diyarbakır’da 2018’den bu yana karpuz üreticiliği yapan Menteşe, Mezopotamya bölgesinde toprakların verimli olduğunu söyledi ve “Mahsulümüz tam kendine gelmişken 31 Mayıs'taki dolu yağışı sonrası bir anda yerle bir olduk” diye ekledi.
İlaç ve gübrelemeyle mahsulleri yeniden yeşertebildiklerini söyleyen üretici, "İşçiler aracılığıyla ölü otlar kesilerek, kırılan parçalar kesilerek tekrar yeşillendirdik. Çok şükür mahsulümüz de şu an iyi. Normal şartlarda üretimimiz 1 Temmuz’da gerçekleşecekken, doludan dolayı ortalama 20 Temmuz civarına erteledik. 20 Temmuz itibarıyla ekmiş olduğumuz karpuzları halkımıza sunacağız" dedi.
"CANLA BAŞLA ÇALIŞIYORUZ"
Karpuzları zamanında hasada yetiştirmek için canla başla çalıştıklarının ifade eden Menteşe, “Bizim 180 dönümlük arazide ekili karpuzumuz bulunmaktadır. 6 Nisan’dan bu yana sabah 05.00'te gelip, akşam 18.00'e kadar zamanımızı burada geçiriyoruz ki en kaliteli ve en güzel şekilde karpuzumuzu üretelim diye” diye konuştu.
"AMACIMIZ TONAJ DEĞİL KALİTE"
“Normal şartlarda dönüm başı 10-12 ton karpuz aldıklarını ancak bu sene 8-12 arası alma ihtimalleri olduğunu belirten Menteşe, maliyetlerin yükseldiğini belirtti ve ”Şu an amacımız; tonaj değil de kalitedir. Şu an Adana şartlarında 14 ile 15 lira arasında fiyat rekoltesi var. Ama yarın öbür gün ne olacağını bilemiyoruz" ifadelerini kullandı.
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