Geçen ay dolu vurmuştu. Diyarbakır karpuzunda hasat gecikecek

Diyarbakır’da 2018’den bu yana karpuz üreticiliği yapan Menteşe, Mezopotamya bölgesinde toprakların verimli olduğunu söyledi ve “Mahsulümüz tam kendine gelmişken 31 Mayıs'taki dolu yağışı sonrası bir anda yerle bir olduk” diye ekledi.

İlaç ve gübrelemeyle mahsulleri yeniden yeşertebildiklerini söyleyen üretici, "İşçiler aracılığıyla ölü otlar kesilerek, kırılan parçalar kesilerek tekrar yeşillendirdik. Çok şükür mahsulümüz de şu an iyi. Normal şartlarda üretimimiz 1 Temmuz’da gerçekleşecekken, doludan dolayı ortalama 20 Temmuz civarına erteledik. 20 Temmuz itibarıyla ekmiş olduğumuz karpuzları halkımıza sunacağız" dedi.