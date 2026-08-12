Geçen yıl don vurdu, bu sene yüzler gülüyor. İlk hasat başladı
12.08.2026 12:43
Elazığ'da, İlkeren ve Prima cinsi erkenci üzüm hasadı başladı. Geçen sene don sebebiyle yüzleri gülmeyen üreticiler, bu sene verimin yüksek olduğunu söyledi.
Türkiye'de üzüm konusunda sayılı illeri arasında yer alan Elazığ'da sofralık üzüm yoğun olarak yetiştiriliyor. Yaklaşık 110 bin dönümlük alanda yıllık 85 bin ton civarında rekolte elde edilen Elazığ'ın Hoşköy köyünde ağustos ayı itibariyle hasat heyecanı başladı.
Trakya bölgesinden getirilen İlkeren ve Prima cinsi bağlarda erkenci üzüm hasadını yapan bağ sahipleri, sıcak hava da yoğun mesai harcıyor. Geçen yıl yaşanan don olayından dolayı verim alamadıklarını aktaran üzüm üreticileri, bu sene ise verimin çok iyi olduğunu ifade etti.
2026 yılının ilk hasadına başladıklarını aktaran üzüm yetiştiricisi Aytaç Göktan, “Hoş köyünde ilk olarak ‘Prima' cinsi erkenci siyah üzümle hasada başladık. 35 bin metrekare alanda üzüm üretimi yapıyorum. 90 ton civarında üzüm bekliyorum” dedi.
Üzüm fiyatlarının geçen yıla oranla düşük olduğunu belirten Göktan, yetiştirdikleri üzüm için yurtdışı pazarı oluşturulmasını talep etti.
Şu an da erkenci üzüm hasadı yaptıklarını aktaran Göktan, “Erkenci üzüm de çok aşırı bir tonaja sahip değil. Sadece Elazığ ve çevre şehirlere hitap edecek şekilde üretiliyor. Bizim esas üzümümüz ekim ayının 15'inden sonra kasım ve aralık gibi devam edecek. O üzümler hem yurtdışı pazarına hem de yurtiçi pazarına hitap ediyor” dedi.
"BU SENE VERİM ÇOK FAZLA"
Üretici, "Bizim Elazığ beyazı, Ağın üzümümüz gerçekten çok kaliteli ve dayanıklı. İnşallah bu pazar açılır hem ülkemiz hem de çiftçimiz daha iyi bir seviyeye gelir. Geçen sene verim düşüktü. Çünkü Türkiye genelinde 30'un üzerinde ilimizde don olayı yaşanmıştı. Bu sene ise verim çok fazla. Pazar iyi olursa çiftçimizin yüzü güler" ifadelerini kullandı.