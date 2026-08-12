Geçen yıl don vurdu, bu sene yüzler gülüyor. İlk hasat başladı

Şu an da erkenci üzüm hasadı yaptıklarını aktaran Göktan, “Erkenci üzüm de çok aşırı bir tonaja sahip değil. Sadece Elazığ ve çevre şehirlere hitap edecek şekilde üretiliyor. Bizim esas üzümümüz ekim ayının 15'inden sonra kasım ve aralık gibi devam edecek. O üzümler hem yurtdışı pazarına hem de yurtiçi pazarına hitap ediyor” dedi.