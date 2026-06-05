Geçen yıl don vurmuştu, bu yıl 200 ton rekolte bekleniyor. Japonya'ya gönderilecek
05.06.2026 11:20
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 5 yıl önce kurulan kiraz bahçesinde yaklaşık 200 ton rekolte bekleniyor.
Üretici Arslan Özcan, yatırımın bölgede kiraz yetiştiriciliği yapılabileceğine yönelik yapılan araştırmaların ardından hayata geçirildiğini belirtti.
Özcan, "Kiraz dikimi için bölgenin bin rakım üzerinde olması gerekiyor. Buranın rakımı da bin 90. İlk etapta 500 fidanla başladık. Bir sene sonra bunu 10 bin 800'e çıkarttık. 164 dönümlük arazinin içerisinde bu işe başladık" dedi.
"BU YIL HEDEF 200 TON"
Özcan, geçen dönem Türkiye ve başka ülkeleri de etkileyen 11 Nisan donlarıyla sonucunda sadece kirazın değil, diğer meyvelerin de ülkeye alınmadığını dile getirdi.
Özcan, “Bu sene hedeflediğimiz 300 tondu ama yağmurların çok olması nedeniyle özellikle Sweet Art, Regina, Cordia, Ziraat 900 ve North Thunder gibi cinslerle çalışıyoruz. Regina'da bu sene yağmurlardan dolayı sorun yaşadım. O yüzden belki 40-50 ton zararım olabilir. Ama ona rağmen 200 ton kiraz hedefiyorum” diye konuştu.
JAPONYA'YA İHRAÇ EDİLİYOR
Üretilen kirazların Japonya'ya ihraç edildiğini ve iç pazarda da değerlendirildiğini anlatan Özcan, yatırımın aynı zamanda bölgede istihdama katkı sağladığını söyledi.
Bahçede özellikle üniversite öğrencilerine ve kadınlara alan tanındığını ifade eden Özcan, hasat döneminde günlük yaklaşık 150 kişinin çalıştığını aktardı. 2 aylık dönemde Japonya'ya ihracat yapıldığı da vurgulandı.
Özcan, kurutma işlemi ardından ürünlerin Hollanda'ya gönderildiğini ve sapı da dahil olmak üzere her yerinin değerlendirildiğini söyledi.
YASAL UYARI
YOZGAT Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. YOZGAT Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.