Geçen yıl don vurmuştu, bu yıl 200 ton rekolte bekleniyor. Japonya'ya gönderilecek

Özcan, geçen dönem Türkiye ve başka ülkeleri de etkileyen 11 Nisan donlarıyla sonucunda sadece kirazın değil, diğer meyvelerin de ülkeye alınmadığını dile getirdi.

Özcan, “Bu sene hedeflediğimiz 300 tondu ama yağmurların çok olması nedeniyle özellikle Sweet Art, Regina, Cordia, Ziraat 900 ve North Thunder gibi cinslerle çalışıyoruz. Regina'da bu sene yağmurlardan dolayı sorun yaşadım. O yüzden belki 40-50 ton zararım olabilir. Ama ona rağmen 200 ton kiraz hedefiyorum” diye konuştu.