Geçen yıl don vurmuştu, "yeşil altın"da hasat başladı. Sezonda 80 bin TL kazanıyor

Hasadın sürdüğünü söyleyen Çağlayancerit Ziraat Odası Başkanı Ömer Çedene, “Ceviz bu sene çok kaliteli, çok güzel. Bu sene iç rengi daha beyaz. Geçen yıl don vardı ve bundan dolayı ilçemizde bir tane dahi ceviz bulunmamaktaydı ama bu sene rekolte güzel” dedi.

İlçede 800 bin kök ceviz olduğunu belirten Çedene, “Bunlardan 8 bin ton kadar üretim beklemekteyiz. 8 bin ton değil de daha fazla bekliyorduk ancak geçen seneki zirai dondan dolayı ağaçlarımız zarar gördü. İnşallah önümüzdeki yıl herhangi bir afet olmaması durumunda, genç fidanların yetişmesiyle beraber 12 bin tona ulaşmasını bekliyoruz” diye konuştu.

“Çağlayancerit ceviz, tadı, iriliği, aroması yönüyle diğer cevizlerden ayrıdır” diye anlatan Çedene, "Bundan dolayı Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaret verilmiştir. Her ceviz, Çağlayancerit cevizi değildir. Çağlayancerit cevizi, dünyada bir tanedir" ifadelerini kullandı.