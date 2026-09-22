Geçen yıl don vurmuştu, "yeşil altın"da hasat başladı. Sezonda 80 bin TL kazanıyor
22.09.2026 10:57
Kahramanmaraş'ın AB tescilli ürünü olan Çağlayancerit cevizinin hasadı başladı. "çıpkıcılar" diye tabir edilen işçiler tarafından toplanan cevizlerden 8 bin ton üretim bekleniyor.
Kahramanmaraş'ta “yeşil altın” olarak anılan, 2023’te AB tarafından coğrafi işaret verilerek tescillenen Çağlayancerit cevizinde hasat başladı. Geçen yıl zirai don nedeniyle hasat yapılamayan Çağlayancerit ilçesinde hasat sevinci yaşanırken, hummalı çalışmalar başladı.
İlçe ekonomisine ciddi katkı sağlayan cevizler, “çıpkıcılar”diye tabir edilen işçiler tarafından, uzun değneklerle dallarından düşürülerek toplanıyor. Toplanan cevizler daha sonra ilçedeki ceviz işleme ve paketleme tesisine götürülüyor. Burada kabukları soyulup, işlemden geçirilen cevizler, paketlenerek satışa hazır hale getiriliyor.
"TADI, İRİLİĞİ VE AROMASIYLA DİĞER CEVİZLERDEN AYRIDIR"
Hasadın sürdüğünü söyleyen Çağlayancerit Ziraat Odası Başkanı Ömer Çedene, “Ceviz bu sene çok kaliteli, çok güzel. Bu sene iç rengi daha beyaz. Geçen yıl don vardı ve bundan dolayı ilçemizde bir tane dahi ceviz bulunmamaktaydı ama bu sene rekolte güzel” dedi.
İlçede 800 bin kök ceviz olduğunu belirten Çedene, “Bunlardan 8 bin ton kadar üretim beklemekteyiz. 8 bin ton değil de daha fazla bekliyorduk ancak geçen seneki zirai dondan dolayı ağaçlarımız zarar gördü. İnşallah önümüzdeki yıl herhangi bir afet olmaması durumunda, genç fidanların yetişmesiyle beraber 12 bin tona ulaşmasını bekliyoruz” diye konuştu.
“Çağlayancerit ceviz, tadı, iriliği, aroması yönüyle diğer cevizlerden ayrıdır” diye anlatan Çedene, "Bundan dolayı Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaret verilmiştir. Her ceviz, Çağlayancerit cevizi değildir. Çağlayancerit cevizi, dünyada bir tanedir" ifadelerini kullandı.
"BU SENE HASAT GÜZEL GİDİYOR"
Üreticilerden Mehmet Sürmen de hasattan memnun olduğunu ifade ederek, 130 kök ağacının olduğunu belirtti.
Sürmen, "Geçen sene dondan dolayı hiç ceviz alamadık Çağlayancerit olarak ama maşallah bu sene hasatlarımız güzel gidiyor" dedi.
İşçi Fatih Çekirise ise "Mevsimli işçiyiz, geçimizi cevizden sağlıyoruz. Cevizin başına çıkan çıpkıcıların yevmiyesi 5 bin lira, toplayanların yevmiyesi ise bin 400 lira. 20-25 gün bir çıpkı sezonumuz var. Bir çıpkıcı sezonda 70-80 bin lira para kazanabilir" diye konuştu.
"ÖNCE YERLİ CEVİZLER TÜKETİLMELİ"
Üreticilerin ithal cevizden dolayı endişeli olduğunu söyleyen Ömer Çedene, "Şu an Çağlayancerit ceviz piyasası belli değil. Bunun da sebebi, tüccarların ithal cevizi beklemesidir. Biz de yerli ceviz bitmesiyle beraber ithal cevizin gelmesini talep ediyoruz. Eğer ithal ceviz gelirse tüm çiftçilerimiz mağdur olacak. Geçen yıl zaten zirai dondan dolayı herhangi bir üretim, bir verim alamadık. Bu ülkeye ithal ceviz gelecekse, önce ülkemizdeki yerli cevizlerin tükenmesini istiyoruz" diye konuştu.
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