Geçen yıl don vurmuştu. Yeşilhisar şekerparesi için hasat zamanı

Bölgede kayısı üreticiliği yapan Serkan Küçük, geçen yıl ağaçlarını don vurduğunu belirterek, "Bu yıl çok şükür kayısımız var. Yeşilhisar ve köylerinde 3 bin ton rekolte bekliyoruz. Bu sene çok şükür meyvelerimiz iyi, tonajlı" dedi.

Bölgede merkez ve köylerle birlikte 3 bin tona yakın rekolte beklendiğini belirten Küçük, “Çeşitlerimiz; ‘Parlak Mustafa, Tokalıoğlu, Şekerpare, Iğdır, Aldeniz’ gibi türlerdir. Bunun yanı sıra meyve suluk kayısı da alınıp satılıyor. Kayısı olduğu zaman Yeşilhisar'da mutlaka bir hareketlilik oluyor” ifadelerini kullandı.

Kayısının kurusunun ve yaşının Türkiye'nin her tarafına gönderildiğini ifade eden üretici, "Aynı şekilde yaş üretimi yapıldıktan sonra kayısı kurusu da üretiyoruz. Özellikle şekerpare kurumuz, Erciyes'in etkisiyle çok güzel aromaya sahip oluyor. Aynı şekilde kurusu da çok güzel oluyor” şeklinde konuştu.