Geçen yıl hiç yoktu, bu yıl rekor kırdı. Hasat başladı, 50 bin ton bekleniyor
23.06.2026 15:13
Amasya’da bul yıl dalları kiraz bastı. Coğrafi işaret tescilli Amasya kirazının hasadı başladı.
Bu yıl 50 bin ton rekolte bekleniyor. Kentte üretilen kirazların yüzde 30’u Rusya ve Almanya başta olmak üzere çeşitli ülkelere ihraç ediliyor.
HASAT BAŞLADI
Kiraz hasadı yapılan köylerden Yıkılgan köyünde üreticiler geçen yıl yaşanan zirai don afeti nedeniyle ürün alamadıkları ağaçlarından sarkan meyveleri Besmele çekerek topladı. Özenle toplanıp kutulara dizilen kirazların dünya pazarlarına yolculuğu başladı.
50 BİN TON REKOLTE BEKLENİYOR
Hasat programına katılarak üreticilerle kiraz toplayan Amasya Valisi Önder Bakan, "Bu yıl 28 bin dekar alanda yaklaşık 50 bin ton rekolte bekliyoruz. Üretilen kirazların yüzde 30’u yurtdışına gönderiliyor. İhracatımız Rusya, Almanya, Irak üzerinde yoğunlaşıyor" dedi.
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