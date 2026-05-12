Geçen yıl kurumak üzereydi, doluluk oranı yüzde 84'e yükseldi
12.05.2026 11:32
Adana'da geçen yıl kuruma seviyesine gelen Kozan Barajı, yağışların ardından su tuttu. Bölgede yeşeren alanlarda hayvanlar otlamaya başladı.
Adana'da su seviyesi yüzde 7'ye kadar gerileyen Kozan Barajı, yeniden doldu.
Kozan Barajı geçen yıl kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı.
Aradan geçen bir yılın ardından yağışlarla birlikte Kozan Barajı'nda doluluk oranı yüzde 84'e ulaştı.
Geçen yıl kurak görüntüsüyle dikkat çeken alanlar yeniden yeşile bürünürken, bölgede hayvancılık yapan ve geçen yıl kuraklıktan büyük dert yanan Güleç ailesi bu yıl barajın dolması ile büyük sevinç yaşadı.
Aynı bölgede bu yıl hayvanlarını otlatan üreticilerden Mehmet Güleç, geçen yıl yaşanan kuraklığın ardından barajın yeniden dolacağına inanmadığını belirterek, "O zaman hiç ot yoktu, şimdi bu sene bol bol ot var. Geçen yıl çok kuruydu, yağınca çok güzel oldu. Bu kadar dolacağını beklemiyordum. Cenabı Allah verdi çok şükür" dedi.
Kozan Barajı yüzde 84 doluluk oranına ulaşırken bölge sakinleri tarımsal sulamada kullanılan baraj suyunun dolması ile bu yıl bahçelerde su krizi yaşamayacakları ifade ettiler.