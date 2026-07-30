Geçen yıl para etmedi. Bu fiyatı 30 liraya kadar çıkıyor

Hasat sırasında İHA muhabirine konuşan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, fiyatların güzel gittiğini belirterek, "Adana'da kapya biber her yıl ekilmekte. Geçen yıl 31 bin dönüm alanda biber ekildi ancak biber para etmedi. Bu sene biber para eder düşüncesiyle ekim arttı ve 45 bin dönüm alanda biber ekildi. Şu anda biber fiyatları gayet güzel. Bu sene ilk hasatta fiyat 30 liraydı. Şu anda 17 liraya da biber var, kalitesine göre 30 liraya da biber var" ifadelerini kullandı.