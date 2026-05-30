Geçen yıl sular altındaydı, bu yıl 138 kilo yağışa rağmen hasar almadı
30.05.2026 12:51
Yeni Foça Şavklı Deresi'nde tarihi köprü korunarak tamamlanan dere genişletme ve menfez çalışmaları, son yağışlarda taşkın riskini önledi.
İZSU Genel Müdürlüğü tarafından dere yataklarında yürütülen çalışmalarda, taşkın ve sel riskine karşı önlem alınıyor.
Yeni etapta ise dere duvarları, korkuluklar ve altyapı unsurları yenilenerek bölgenin daha güvenli hale getirilmesi hedefleniyor.
Tarihi köprünün üst bölümünde taşkın sonrası zarar gören dere duvarları, korkuluklar ve altyapı unsurları onarılıyor. Yaklaşık 8 milyon 631 bin liralık yatırım kapsamında 865 metreküp ocak taşıyla kagir imalat yapılırken, 13 bin kilogram demir borudan korkuluk üretiliyor. Bölgede kazı, dolgu ve betonarme çalışmaları da sürüyor.
HAZİRAN AYININ İLK HAFTASINDA TAMAMLANACAK
Çalışmaların özellikle tarihi taş köprünün üst kesimlerinde yoğunlaştığını belirten ekipler, dere boyunca yıkılan ve zarar gören duvarların onarıldığını, dere yatağının daha dayanıklı hale getirildiğini ifade etti.
Haziran ayının ilk haftasında tamamlanması planlanan çalışmalarla birlikte Şavklı Deresi'nde hem güvenliğin artırılması hem de taşkının ardından oluşan hasarın giderilmesi amaçlanıyor.
Projede en önemli başlıklardan birini tarihi yapının korunması oluşturuyor. Şavklı Deresi'nin denize ulaştığı noktadaki tarihi taş köprü çevresindeki uygulamalar, mevcut yapıya zarar verilmeden gerçekleştiriliyor.
EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASMIŞTI
Geçtiğimiz yıl etkili olan sağanak yağışlarda Şavklı Deresi taşmış, dere yatağına sürüklenen ağaç parçaları ve tomruklar birikmişti. Dere çıkışındaki tarihi taş köprünün bulunduğu dar kesit nedeniyle su denize ulaşamayınca çok sayıda ev ve iş yerini su basmış, bölgede ciddi hasar oluşmuştu.
Bunun üzerine harekete geçen İZSU ekipleri, Anıtlar Kurulu'ndan alınan izin doğrultusunda tarihi köprünün hemen yanına derivasyon kanalı inşa ederek dere kapasitesini yaklaşık iki buçuk kat artırdı. Sonraki yağışlarda Foça'ya kısa sürede metrekareye yaklaşık 140 kilo yağış düşmesine rağmen Yeni Foça Deresi'nde taşkın yaşanmadı. Böylece tarihi köprü korunurken, yeni kanal sayesinde bölgedeki taşkın riski önemli ölçüde azaltılmış oldu.
