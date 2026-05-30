Geçen yıl sular altındaydı, bu yıl 138 kilo yağışa rağmen hasar almadı

Geçtiğimiz yıl etkili olan sağanak yağışlarda Şavklı Deresi taşmış, dere yatağına sürüklenen ağaç parçaları ve tomruklar birikmişti. Dere çıkışındaki tarihi taş köprünün bulunduğu dar kesit nedeniyle su denize ulaşamayınca çok sayıda ev ve iş yerini su basmış, bölgede ciddi hasar oluşmuştu.

Bunun üzerine harekete geçen İZSU ekipleri, Anıtlar Kurulu'ndan alınan izin doğrultusunda tarihi köprünün hemen yanına derivasyon kanalı inşa ederek dere kapasitesini yaklaşık iki buçuk kat artırdı. Sonraki yağışlarda Foça'ya kısa sürede metrekareye yaklaşık 140 kilo yağış düşmesine rağmen Yeni Foça Deresi'nde taşkın yaşanmadı. Böylece tarihi köprü korunurken, yeni kanal sayesinde bölgedeki taşkın riski önemli ölçüde azaltılmış oldu.