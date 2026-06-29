Geçen yıl yürüyerek geçilen yerler şimdi sular altında. 30 yıl sonra görülmemiş mucize

Geçen yılın Şubat ayında yağışların yüzde 60 gibi büyük bir oranda azaldığını anımsatan Akkuş, "Bu yıl etkili olan yağışlar adeta can suyu gibi imdada yetişti. Van Gölü Havzası 2025'te çok az kar ve yağmur alırken, bu yıl yağışlar yüzde 100'den fazla arttı. Bu artış özellikle havzadaki küçük göllerde etkisini bariz bir şekilde gösteriyor. Bunun en büyük göstergelerinden biri de Saray ilçesindeki Akgöl. Geçen yıl tamamen kuruyan göl, bu yıl tarihinin en yüksek seviyelerinden birine ulaştı." dedi.

Havzada Van Gölü'nden sonraki en büyük göl olan Erçek Gölü'nün de 114 kilometrekarelik yüzey alanına sahip olduğunu ifade eden Akkuş, "Bu göl, havzanın en önemli balıkçılık alanlarından biri. Geçmiş yıllarda yağışların azalmasına bağlı olarak Erçek Gölü'nde kıyı çizgisi kilometrelerce geriye çekilmişti ancak bu yıl yağışlar adeta gölün imdadına yetişti. Kıyı çizgisinin bazı bölgelerde yaklaşık 1 kilometre ileriye doğru genişlediğini ve gölün eski günlerine doğru adım attığını görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.