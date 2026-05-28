Geçmişi 2 bin 200 yıl öncesine dayanıyor. Dağ eteklerinde saklı hazine

28.05.2026 13:27

AA

Karaman'ın kuzeyindeki Karadağ eteklerinde yükselen Başdağ Tepesi, tarihi mirasıyla turizm açısından potansiyel taşıyor.

Kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan ve doğal güzellikleriyle dikkati çeken alan, zengin tarihi mirasıyla ön plana çıkıyor.

 

Bölgede arkeolojik kazı yapılmadığı için kesin tarihlendirme kısıtlı olsa da yüzey araştırmaları, kalıntıların yaklaşık 2 bin 200 yıl öncesine uzandığına işaret ediyor.

 

Karadağ'ın güneyindeki Başdağ Tepesi'nde Roma döneminde yapıldığı düşünülen tarihi havuz ve askeri amaçla kullanıldığı düşünülen yapılar ise bölgenin zengin geçmişine ışık tutuyor.

NİTELİKLİ BİR İŞÇİLİĞE SAHİP

Az miktarda su tutan havuz, doğal su kaynağı bulunmayan bölgede yaz aylarında yaban hayvanları için yaşam kaynağı görevi de görüyor.

 

Bölgede yüzey araştırmalarının yapıldığını ancak kazı çalışmasının gerçekleştirilmediğini anlatan Prof. Dr. Mehmet Kurt, antik Roma havuzunun sarnıç mimarisinden çok daha nitelikli bir işçiliğe sahip olduğunu söyledi.

Kurt, biri dairesel, diğeri dikdörtgen iki havuzun bir arada görüldüğü yerdeki yapılara ilişkin, "Topografyaya uygun olarak yuvarlak formda inşa edilen Roma havuzunda, kesme taşların boyutları ve dizilimi iyi bir mühendislik hesabını gösteriyor. Yanındaki küçük havuzun ise su tahliyesi amacıyla kullanıldığını düşünüyoruz." diye konuştu.

"KONUMU SON DERECE STRATEJİK"

Havuzun yer aldığı tepenin kuzey ve güneyinde askeri amaçlı iki yapının tespit edildiğini aktaran Kurt, "Güneydeki kale ise daha sonraki bir dönemde, tamamen güvenlik ve gözetleme amacıyla inşa edilmiş. Konumu son derece stratejik. Oradan bütün Karaman ovasını, Sertavul Geçidi'ne kadar rahatlıkla gözlemleyebiliyorsunuz." ifadelerini kullandı.

