Geçmişi 8 bin yıl öncesine dayanıyor. Çorum'daki çalışmalar 120'nci yılına girdi

Schachner, "Her sezon birçok ülkeden, farklı bilim dallarından uzmanlar, öğrenciler çalışıyor. Burada hem uzmanlar çalışıyor, hem de öğrenci yetiştirmeye çalışıyoruz. Arkeolojinin çeşitli dallarının yanı sıra antropoloji, jeoloji, jeomorfoloji, mimarlık, filoloji uzmanları, hayvan kemikleriyle ilgilenen uzmanlar var ekipte. Burada multidisipliner bir çalışma yürütülüyor. Birçok bilim dalından destek alıyoruz. Kimya, fizik analizleri, fen bilimlerinden analizler çok büyük önem arz etmekte. Bu büyük bir puzzle, biz burada parçaları birleştiriyoruz, burada ham verileri çıkarıyoruz, yorumlanması için birçok kişi bir arada çalışıyor." diye konuştu.

İnsanların farklı ülkelerden kazı için Hattuşa'ya gelmesinin birçok sebebinin olduğuna işaret eden Schachner, şunları kaydetti:

“Hattuşa, 400 yıldan fazla süre Hititlerin başkenti olan bir yer. İlk yerleşik hayatın, ilk tarımın yapıldığı bölgede milattan önce 5500'den itibaren bugüne kadar olan süreci karşılaştırmalı olarak aydınlatabiliyoruz. Ağırlığımız Hitit dönemi ama burası çok katmanlı bir yer. Bulunduğumuz bölgede Hitit öncesi, Hitit, Demir Çağı, Galat dönemi, Bizans dönemi, çevresinde Roma dönemi, Kalkolitik çağdan kalıntılar var. Dönemin insanlarının içinde yaşadığı ekosistemden yaptıkları malzemelere, araç gereçlere, yaşam tarzlarına kadar kültürleri birbiri ile karşılaştırarak Anadolu'nun bu köşesinin kültürel tarihini bir bütün olarak ortaya çıkarmaya çalışıyoruz.”