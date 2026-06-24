Geçmişin izlerini günümüze taşıyor. Şerbetçioğlu Konağı yeniden hayat buluyor

"Şehrimizin geçmişine ışık tutan, geleneksel Türk Evi mimarisinin en güzel örneklerinden biri olan Şerbetçioğlu Konağı'nı tarihi dokusuna ve özgün mimarisine bağlı kalarak yeniden ayağa kaldırıyoruz" diyen Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Geçmişine sahip çıkan ve değerlerini koruyan bir anlayışla hareket ediyoruz. Tarihi yapılar yalnızca birer bina değil, kentimizin hafızası ve kültürel kimliğimizin önemli parçalarıdır" ifadelerini kullandı.

Doğan, Şerbetçioğlu Konağı'nı geleceğe taşıdıklarını söyleyen Doğan, “Hem tarihimize sahip çıkıyor hem de gelecek nesillere önemli bir miras bırakıyoruz” dedi.