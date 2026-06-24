Geçmişin izlerini günümüze taşıyor. Şerbetçioğlu Konağı yeniden hayat buluyor
24.06.2026 12:56
Denizli'nin önemli kültürel miraslarından biri olan Şerbetçioğlu Konağı, aslına sadık kalınarak yeniden ayağa kaldırılıyor.
Merkezefendi Belediyesi, Denizli'nin önemli kültürel miraslarından biri olan Şerbetçioğlu Konağı'nı geleceğe kazandırıyor. 1900'lü yılların başında inşa edilen ve geleneksel Türk Evi mimarisinin önemli örneklerinden biri olarak öne çıkan Şerbetçioğlu Konağı'nda restorasyon çalışmaları başladı.
Kent hafızasında önemli bir yere sahip olan yapı, uzun yıllar boyunca Denizli'nin sosyal ve kültürel yaşamına tanıklık etti. Geçmişin izlerini günümüze taşıyan Şerbetçioğlu Konağı, yürütülen titiz çalışmalarla özgün mimari özellikleri korunarak yeniden hayat bulacak.
ÖZGÜN DOKUSU KORUNACAK
Restorasyon sürecinde konağın tarihi kimliğini oluşturan mimari detaylar, yapı malzemeleri ve özgün dokusu büyük bir hassasiyetle korunacak. Uzman ekipler tarafından yürütülen çalışmalar sayesinde yapı hem güvenli hale getirilecek hem de tarihi değerini koruyarak gelecek kuşaklara aktarılacak.
"TARİHİMİZE SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDİYORUZ"
"Şehrimizin geçmişine ışık tutan, geleneksel Türk Evi mimarisinin en güzel örneklerinden biri olan Şerbetçioğlu Konağı'nı tarihi dokusuna ve özgün mimarisine bağlı kalarak yeniden ayağa kaldırıyoruz" diyen Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Geçmişine sahip çıkan ve değerlerini koruyan bir anlayışla hareket ediyoruz. Tarihi yapılar yalnızca birer bina değil, kentimizin hafızası ve kültürel kimliğimizin önemli parçalarıdır" ifadelerini kullandı.
Doğan, Şerbetçioğlu Konağı'nı geleceğe taşıdıklarını söyleyen Doğan, “Hem tarihimize sahip çıkıyor hem de gelecek nesillere önemli bir miras bırakıyoruz” dedi.
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