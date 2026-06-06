Geçtiğimiz yıl tamamen kurumuştu. Yeniden eski görkemine kavuştu

Sarıot Gölü, 100 hektar büyüklüğe sahip karstik bir göl olup, Akdağ ile Böğürtlenlik Tepe arasındaki vadide yer alıyor.

Çat Yaylası'na 1 kilometre mesafede olan göl, yamaçlara düşen yağışlar ve karstik kaynaklar ile besleniyor.

Yazın kurumasının nedeni dört düden ile sularını Çarşamba Suyu'na göndermesi olarak açıklanıyor.