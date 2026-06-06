Geçtiğimiz yıl tamamen kurumuştu. Yeniden eski görkemine kavuştu
06.06.2026 10:05
Konya'da geçtiğimiz yıl kuruyan Sarıot Gölü, yörede etkili olan son yağışların ardından yeniden su tutarak eski doğal güzelliğine kavuştu.
Bozkır ilçesi Dereköy Sarıot Yaylası'nda bulunan ve doğaseverler ile kampçıların uğrak noktaları arasında yer alan Sarıot Gölü, geçtiğimiz yıl yaşanan kuraklık nedeniyle tamamen kurudu.
Yörede etkili olan son yağışlarla birlikte göl yeniden suyla dolarak maviye büründü. Çevresindeki dağlar ve yeşil doğasıyla güzel görüntüler oluşturan göl, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye başladı.
Gölü ziyaret etmek için gelen Rüştü Güven, Sarıot Gölü'nün doğal güzelliğine değindi.
Güven “Göl, yağış olmayınca yaz aylarında kupkuru kalıyordu. Bu yıl yağışlar bol olduğu için epey canlandı. Hatta yıllardır görmediğim küçük balıklar da yeniden çıkmış” dedi.
Sarıot Gölü'nün devamlı ziyarete açık olduğunu vurgulayan Güven; Antalya, Ankara ve İstanbul'dan birçok kişinin bölgeye araçlarıyla geldiğini aktardı.
Sarıot Gölü, 100 hektar büyüklüğe sahip karstik bir göl olup, Akdağ ile Böğürtlenlik Tepe arasındaki vadide yer alıyor.
Çat Yaylası'na 1 kilometre mesafede olan göl, yamaçlara düşen yağışlar ve karstik kaynaklar ile besleniyor.
Yazın kurumasının nedeni dört düden ile sularını Çarşamba Suyu'na göndermesi olarak açıklanıyor.
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