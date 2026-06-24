Geleneksel yöntemle hazırlanıyor. Bakır kazanlarda 5 saat kaynatılıyor

Kaynatılan tavanın bakır olması gerektiğini ve 4-5 saat kaynaması gerektiğini belirten Bektaş, “Dut pekmezi çok faydalı ve tadı da güzel. Biz ihtiyacımızı görmek için pekmez yapıyoruz, çok fazla olursa satıyoruz” dedi.

Dut pekmezinin sade, yoğurtla ya da tahinle yendiğini söyleyen Bektaş, “Bunu yapması zor, ağaçtan dökülüyor, seçiliyor, çöpleri temizleniyor, son aşamada kaynatılıyor. Çok şükür bu sene 3 kilo kadar pekmezim çıktı” ifadelerini kullandı.