Geleneksel yöntemle hazırlanıyor. Bakır kazanlarda 5 saat kaynatılıyor
24.06.2026 15:39
Son Güncelleme: 24.06.2026 15:39
Ordu'da dut pekmezi yapımı için kazanların başına geçildi. Ağaçlardan örtülerin üzerine silkelenen dutlar, bakır kazanlarda kaynatılarak pekmeze dönüştürülüyor.
Kendine has kokusu ve lezzetiyle dikkat çeken dut pekmezi, Ordu'da yüzyıllardır süren geleneksel yöntemlerle hazırlanıyor. Kendilerine ait bahçelerdeki ağaçlara çıkan erkekler, ağacı sallayarak dutları örtülerin üzerine döküyor. Toplanan dutlar ise eşleri tarafından akşamdan hazırlanıyor.
Kadınlar sabahın ilk ışıklarıyla dut pekmezini bakır kazanlarda kaynatmaya başlıyor. Elde edilen pekmezler ise bir sonraki sezona kadar tüketilmek üzere saklanıyor. Dutların ağaçtan kavanoza ulaşan yolculuğu ise bir günü aşıyor.
DALLAR TEKER TEKER SİLKELENİYOR, DUTLAR DÖKÜLÜYOR
Altınordu ilçesi Kızılhisar Mahallesi'nde yaşayan Fatma Bektaş, dutların pekmeze dönüşüm sürecini şu sözlerle anlattı:
“Eşim ağaca çıkıyor, biz de yere çadırı seriyoruz. Dallar teker teker silkeleniyor ve dutlar dökülüyor. Bu dutları kovalara dolduruyoruz, eve getirince güzelce temizliyoruz. Elimizle ezip suyla birlikte tavalara koyuyor, ardından suyunu süzüyoruz. Sonrasında suyunu ateşe koyup kaynatınca pekmez kıvamını alıyor.”
BAKIR KAZANDA 4-5 SAAT KAYNAMASI GEREKİYOR
Kaynatılan tavanın bakır olması gerektiğini ve 4-5 saat kaynaması gerektiğini belirten Bektaş, “Dut pekmezi çok faydalı ve tadı da güzel. Biz ihtiyacımızı görmek için pekmez yapıyoruz, çok fazla olursa satıyoruz” dedi.
Dut pekmezinin sade, yoğurtla ya da tahinle yendiğini söyleyen Bektaş, “Bunu yapması zor, ağaçtan dökülüyor, seçiliyor, çöpleri temizleniyor, son aşamada kaynatılıyor. Çok şükür bu sene 3 kilo kadar pekmezim çıktı” ifadelerini kullandı.
"YORUCU AMA TADI ÇOK GÜZEL"
Eşi ile birlikte pekmez yapımına yardım eden Hayrettin Bektaş ise ağaçtan dökülen dutların belirli aşamalardan geçtikten sonra kaynatılarak pekmeze dönüştüğünü belirterek "Yorucu bir iş, sadece kaynatması 4-5 saati buldu. Dut miktarı fazla olduğunda işlem daha uzun sürüyor. Tadı çok güzel, doktorlar da tavsiye ediyorlar." şeklinde konuştu.
YASAL UYARI
ORDU Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ORDU Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.