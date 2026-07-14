Gelin ve damat düğün bitince yıkıldı: Kameraman 200 bin lira tazminat ödeyecek
14.07.2026 13:06
İzmir'de dünyaevine giren bir çift, düğünü kaydeden kameramanın kayıt tuşuna basmamasıyla yıkıldı. Konuyu yargıya taşıyan çift, 200 bin lira tazminat kazandı.
İzmir'de düğünlerini kaydetmesi için anlaştıkları kameramanın kayıt tuşuna basmayı unutmasıyla yıkılan çift, konuyu yargıya taşıdı.
Olay üç yıl önce yaşandı. Bayraklı ilçesinde yaşayan Feride-Şeref Derin çifti, hayatlarını görkemli bir düğünle birleştirmeye karar verdi.
Genç çift, Karabağlar ilçesindeki bir düğün salonunda 27 Aralık 2023'te dünya evine girdi.
KAMERAMAN KAYDA GİRMEYİ UNUTTU
Gelin ve damadın hazırlıklarının ardından yapılan düğün, sonrasında yaşanılanlar ile adeta hayal kırıklığına dönüştü.
Kameramandan düğün görüntülerini isteyen çift, görüntülerinin olmadığını öğrenince dünyaları başına yıkıldı.
Ellerinde düğünden kamera ile çekilen hiçbir görüntü bulunmayan çift, şimdi ise kendilerini yakınlarının cep telefonlarından topladıkları görüntüler ile mutlu hissetmeye çalışıyor.
200 BİN LİRA TAZMİNAT KAZANDILAR
Çift, İzmir Tüketici Mahkemesi'ne mağdur edildiklerini belirterek manevi tazminat davası açtı.
Mahkeme, çiftin mağduriyetini haklı bularak kişi başı 100'er bin lira olmak üzere toplamda 200 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi.
"KAYBOLAN GÖRÜNTÜLER DEĞİL, HATIRALARIMIZ"
Günün heyecanının, ailesiyle yaşadıkları anların kayıt altına alınmasını istediklerini ifade eden Feride Deren, "Düğün bitiminde kayıtları istediğimizde bize kameranın kayıt almadığını söylediler. Avukatımızla hukuki süreci başlattık. Amacımız yaşadığımız mağduriyetin duyulması ve başka çiftlerin bu durumu yaşamamasıdır" diye konuştu.
Şeref Derin ise "O güne ait elimizde nerdeyse hiç görüntü olmaması manevi açıdan bizim için çok üzücü. Düğün hayatımızda bir kez oluyor. Kaybolan görüntüler değil hatıralarımız" dedi.