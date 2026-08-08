Gelin ve damatların yeni tercihi. 700 yıllık kale dış çekim mekanı oldu

Gümüşhane’nin eski yerleşim yeri olan tarihi Süleymaniye Mahallesi’nin ardından Kov Kalesi’nin de yoğun talep görmeye başladığını ifade eden Dinç, "Çiftler kendi zevklerine göre mekan seçiyor. Doğayı seviyorlarsa doğal alanları, tarihi ve mimari yapıları seviyorlarsa buna uygun mekanları tercih ediyorlar. Bugüne kadar yüzlerce çiftin en mutlu gününe eşlik ettim." dedi.

Dinç, tarihi kalenin atmosferiyle fotoğraflarda ön plana çıktığını dile getirerek, "İlk çekimimizi burada gerçekleştirdiğimiz çifte bu mekanı önerdiğimizde büyük bir memnuniyetle kabul ettiler. Çok güzel bir çekim yaptık. Ardından diğer çiftlerimiz de fotoğrafları beğenince aynı mekanı talep etmeye başladı." ifadelerini kullandı.