Gelinlerin sessiz çığlığı bu kilimlerde yaşıyor. Diliyle anlatamadıklarını duygularla dokudular
13.07.2026 12:23
Eskişehir Olgunlaştırma Enstitüsü'nde Usta Öğretici olarak çalışan Mevlüş Özkum, asırlık yün iplerle tezgâh başında dokuduğu kilimlerde geçmişin yaşanmışlıklarını ve Türkmen gelinlerinin sessiz hikâyelerini yaşatıyor.
Kültürel mirasın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla önemli çalışmalara imza atan Eskişehir Olgunlaştırma Enstitüsü, geleneksel el sanatlarını yaşatmaya devam ediyor. Enstitü bünyesinde uzun yıllardır emek veren Usta Öğretici Mevlüş Özkum, Eskişehir ve çevre illerin kültürel zenginliğini yansıtan yöresel kilimleri aslına sadık kalarak günümüze taşıyor.
DİLLERİYLE ANLATAMADIKLARINI DOKUYORLAR
Geçmişte kadınların dilleriyle anlatamadıkları sevdalarını, hasretlerini ve acılarını ilmek ilmek işlediği bu kilimler, enstitüdeki atölyelerde yeniden hayat buluyor.
"Istar" adı verilen geleneksel dokuma tezgâhlarının başında sabırla çalışan Özkum, diğer kadın arkadalarıyla birlikte hem unutulmaya yüz tutmuş motifleri gün yüzüne çıkarıyor hem de her bir desenin ardındaki derin hikâyeleri koruma altına alıyor. Renklerin ve iplerin dünyasında adeta bir zaman yolculuğuna çıkan usta öğretici, hazırlanan özel projeler kapsamında asırlık teknikleri ve kültürel bağları modern çağa aktararak geleneksel Türk dokuma sanatının izlerini geleceğe miras bırakıyor.