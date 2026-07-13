Gelinlerin sessiz çığlığı bu kilimlerde yaşıyor. Diliyle anlatamadıklarını duygularla dokudular

"Istar" adı verilen geleneksel dokuma tezgâhlarının başında sabırla çalışan Özkum, diğer kadın arkadalarıyla birlikte hem unutulmaya yüz tutmuş motifleri gün yüzüne çıkarıyor hem de her bir desenin ardındaki derin hikâyeleri koruma altına alıyor. Renklerin ve iplerin dünyasında adeta bir zaman yolculuğuna çıkan usta öğretici, hazırlanan özel projeler kapsamında asırlık teknikleri ve kültürel bağları modern çağa aktararak geleneksel Türk dokuma sanatının izlerini geleceğe miras bırakıyor.